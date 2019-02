FilmFestival Zeeuws-Vlaanderen opent met een onwaarschijnlijk trio

Scene uit Trio, de openingsfilm van het FilmFestival Zeeuws-Vlaanderen (foto: FilmFestival Zeeuws-Vlaanderen)

De film gaat over Wim, gespeeld door Bruno Vanden Broecke. Hij is boekhouder, neuroot en eenzaat en hij worstelt al een tijdje met een depressie. Zijn halfbroer en tegenpool Gert, gespeeld door Matteo Simoni, probeert hem op te beuren met een niet-alledaags cadeau: escortdame Lise.

Een onwaarschijnlijk trio

De grofgebekte escortdame maakt in Wim lang verloren gevoelens los. De depressie lijkt ver weg: ze praten, lachen en dansen, maar ze zijn niet alleen. Ook Gert heeft interesse in Lise en er ontstaat een onwaarschijnlijk trio.

De drie spelers vervullen zelf ook een drietal aan rollen, omdat Bruno, Ruth en Matteo naast de hoofdrolspelers ook de scenarioschrijvers én de regisseurs van de film zijn. Het verhaal is gebaseerd op het theaterstuk 'Hechten' van Stefaan van Brabant.

Ook broer Wim raakte geïnteresseerd in escortdame Lise (foto: FilmFestival Zeeuws-Vlaanderen)

Tijdens de feestelijke openingsavond in de bioscoop CineCity Terneuzen is er allereerst een ontvangst via de rode loper en een welkomstwoord door de gastheren Roel van Bambost en René Mioch. Daarna wordt het festival officieel geopend door de drie Zeeuws-Vlaamse burgemeesters: Jan Lonink van Terneuzen, Jan-Frans Mulder van Hulst en Marga Vermue van Sluis. Daarna wordt om 20:30 uur de openingsfilm Trio vertoond.

Dertig films

FilmFestival Zeeuws-Vlaanderen duurt van woensdag 10 tot en met zondag 14 april. Tijdens het festival worden zo'n dertig films vertoond in CineCity Terneuzen. Sinds dit jaar is ook artistiek directeur Jan Doense van Film by the Sea betrokken bij de programmering. Het filmfestival is een initiatief van CineCityXL met vestigingen in zowel Vlissingen als Terneuzen.