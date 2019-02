Met een gek loopje oversteken? Het kan straks op dit Silly Walk-zebrapad

In Spijkenisse bestaat al een Silly Walk-zebrapad, waar de mensen hun meest gekke loopjes kunnen laten zien. Brunger weet nog niet zeker of het ook in Zierikzee zal aanslaan. "Op Facebook had ik een poll gemaakt en daar waren de meningen fiftyfifty dus het is even afwachten of mensen het ook echt gaan doen."

De Silly Walk is geïnspireerd op een sketch uit Monty Python. In de aflevering uit 1970 loopt John Cleese verschillende rare loopjes.

"Tegenwoordig is iedereen gehaast en gestrest en je merkt gewoon dat mensen een lach op hun gezicht krijgen als ze zelf op een gekke manier oversteken of als ze het zien gebeuren", zegt Brunger. De gemeente ziet het wel zitten en zou het een grappige aanwinst vinden voor de stad. Wethouder Jacqueline van Burg neemt het verzoek in overweging en gaat kijken waar eventueel de mogelijkheden zijn om Silly Walk-zebrapaden aan te leggen.

Doe mee!

Verslaggever Nanzhu Hiddes heeft samen met de initiatiefnemers het goede voorbeeld gegeven. Doe ook mee en deel jouw gekke loopje op de Facebookpagina van Omroep Zeeland of plaats jouw Silly Walk op Instagram met #omroepzeeland.