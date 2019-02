Vernield mosselbeeld wordt in mei gerepareerd

De schade aan het mosselbeeld in Bruinisse (foto: dorpsraad Bruinisse)

Volgens de dorpsraad van Bruinisse is de schade aan het kunstwerk groot. In de mossel zit een gat en het kunstwerk zit helemaal onder het purschuim.

Sinds 1997

De reuzenmossel wordt ter plekke gerepareerd door een bedrijf uit Werkendam. Omdat er droog weer nodig is, is er voor gekozen om dit in het voorjaar te doen. De vier meter hoge en drie meter brede schelp staat sinds 1997 in Bruinisse en werd gemaakt door kunstenaar Koos van der Velden.