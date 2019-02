'Dit voelt als de Tour de France in Zeeuws-Vlaanderen'

Vanmiddag werden in het Belgische Sint-Gillis-Waas de details van de komst van de Binck Bank Tour bekendgemaakt. De persconferentie werd in België gehouden omdat Hulst samenwerkt met de gemeenten Sint-Gillis-Waas, Beveren en Stekene. "Het is een grensoverschrijdend project en dat maakt het heel bijzonder", aldus Mulder.

Ploegenpresentatie

Op zondag 11 augustus wordt op de Grote Markt in Hulst de ploegenpresentatie gehouden. Het publiek kan dan de renners van dichtbij zien. Alle grote ploegen doen mee aan de wedstrijd die deel uitmaakt van de World Tour, het hoogste wielerniveau.

Op maandag 12 augustus gaat de eerste etappe van start in Beveren. Na 168 kilometer is de finishstreep getrokken in Hulst. Dat zal op de Rondweg Hulst zijn. Er zijn meerdere doorkomsten bij de finish en de renners passeren ook Sint-Jansteen, Kloosterzande, het Land van Saeftinghe en Nieuw-Namen. In de route zijn ook kasseistroken opgenomen.

De Binck Bank Tour is na de Vestingcross het tweede grote wielerevenement in de gemeente. Op de Vestingcross kwamen vorige week ongeveer vijftienduizend toeschouwers af. Mulder verwacht ook bij de Binck Bank Tour veel publiek. "Het is in de vakantieperiode en we verwachten vele mensen die hier in de buurt op vakantie zijn."

Toekomst

Mulder hoopt dat de Binck Bank Tour in de toekomst meer naar de regio komt. "Als dit goed gaat lukken, waarom zouden we het dan niet meer doen?"

