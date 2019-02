Gemeente zet strandwacht Albert Dijkstra na 32 jaar aan de kant

Albert Dijkstra (foto: Facebook Albert Dijkstra)

"Het mag duidelijk zijn dat ik ongelofelijk teleurgesteld ben om na 32 strandseizoenen op deze wijze geconfronteerd te worden met dit voorgenomen besluit", aldus Dijkstra. De strandwacht dankt in zijn bericht op Facebook de strandondernemers, leveranciers, strandverenigingen, kustwacht, KNRM, collega's, maar vooral 'zijn' badgasten en strandwachten voor het vertrouwen. "Wat fijn dat ik jullie badman mocht zijn", besluit Dijkstra zijn bericht op Facebook.

Meelevende reacties

Binnen een uur heeft Dijkstra zo'n tachtig meelevende reacties ontvangen. Veel mensen kunnen zich niet vinden in het besluit van de gemeente. "Echt een verlies voor Vlissingen. Bedankt voor je goede inzetten die jij samen met je strandwachten jarenlang hebt gedaan", plaatst iemand als reactie. Een ander zegt: "Veiligheid voor de Vlissinger en toerist die in de zomermaanden, maar ook niet te vergeten op momenten in de winter, al die jaren was gewaarborgd. Het zal er niet op verbeteren. Steek liever maar een ton in het verjagen van meeuwen."

De gemeente Vlissingen bevestigt dat er een besluit over het strandbeheer is genomen, maar wil er op dit moment niet meer over kwijt. Eerst moeten de raad en belanghebbenden worden geïnformeerd.