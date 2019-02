Harslucht door kleine lekkage uit tankcontainer bij bedrijf in Terneuzen

Brandweerwagen (foto: HV Zeeland)

In de tankcontainer zit terpentijn, dat is een hars uit de terpentijnboom. Het gaat dus niet om het aardolieproduct terpentine. Door de lekkage was een harsachtige geur in de directe omgeving van de tankcontainer te ruiken. Het inademen van de harslucht van terpentijn is niet schadelijk. Pas bij jarenlange blootstelling kunnen er mogelijkerwijs overgevoeligheidsklachten optreden.

Geen gevaar voor omgeving

De lekkage werd opgemerkt bij het verplaatsen van de tankcontainer bij een bedrijf aan de Zwedenweg. Het werd rond 16.22 uur gemeld. Volgens de Veiligheidsregio Zeeland was er geen gevaar voor de omgeving. De harslucht werd allen vlakbij de tankcontainer geroken, iets verder weg roken de brandweerlieden al niets meer.

De veiligheidsregio heeft het over een kleine lekkage. Rond 16.50 uur was het probleem verholpen en keerde de brandweer terug naar de kazerne.