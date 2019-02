Wielerwedstrijd geschrapt vanwege tekort aan politieagenten

Jasper Schouten wint Wim Hendriks Trofee (foto: OZ)

De organisatie van de Wim Hendriks Trofee heeft ook te maken met concurrentie van een andere wielerkoers in Zeeland. De EPZ Omloop van Borsele in 's-Heerenhoek wordt in hetzelfde weekend georganiseerd en daar is ook politiebegeleiding nodig. De wedstrijd in Borsele is een UCI-wedstrijd waardoor deze de voorkeur kreeg boven de koersen in Koewacht.

Burgemeester helpt organisatie

De organisatie was in volle voorbereiding op het wielerevenement toen ze een paar weken geleden een mailtje kregen van de politie dat er geen manschappen naar Koewacht konden komen. Volgens Ludwig Kouijzer was er zelfs nog sprake van dat het hele evenement niet door zou gaan, maar dankzij de inzet van burgemeester Jan Lonink kon voor de elite-wedstrijd op zondag nog politiebegeleiding worden geregeld.

"Het is een groot verdriet," laat de organisatie op haar website weten. De Wim Hendriks Trofee wordt sinds 1982 georganiseerd en heeft sinds enkele jaren ook een klassieker voor nieuwelingen jongens en meisjes op het programma. Volgens Kouijzer zijn deze wedstrijden een springplank voor jong talent uit heel Nederland. "Ze kunnen hier kennismaken met een groot peloton en de beruchte kasseistroken in de buurt."

Onzekere toekomst

Kouijzer heeft zelfs zorgen over de toekomst van het hele wielerevenement. Door bezuinigingsmaatregelen bij de politie wordt volgend jaar mogelijk voor 50 procent gekort op de begeleiding van sportevenementen in Nederland. "We zijn aan het kijken naar mogelijke oplossingen. De wedstrijd bijvoorbeeld starten net over de grens in België behoort bijvoorbeeld tot de mogelijkheden."