Navarone grijpt net naast de winst in finale The Voice of Holland

Vanaf het begin van de talentenjacht maakte Navarone veel indruk op de jury. Met Whole Lotta Love van Led Zeppelin in de Blind Auditions, liet de band alle vier jurystoelen draaien. Navarone koos voor coach Anouk.

Via een Battle met zangeres Sanne de Winter in Respect van Aretha Franklin plaatste Navarone zich voor The Knockouts. Ook die overleefde de band. Vorige week verzekerde Navarone zich van een plek in de finale met hun versie Beat It van Michael Jackson en Iris van Goo Goo Dolls.

Finale

In die finale begon Navarone met de reprise van het nummer uit de blind auditions: Whole Lotta Love van Led Zeppelin.

Voor hun tweede optreden werd het nummer Master Blaster van Stevie Wonder gekozen, dat werd uitgevoerd als duet met Shirma Rouse.

Tot slot kwam Navarone met hun eigen single: Perfect Design.

Hun coach Anouk vond hun deelname sowieso al geslaagd, of ze nu zouden winnen of niet. "Ik vind het heel dapper dat jullie je überhaupt hebben ingeschreven. Dan ga je voor 'the bigger picture', dus eigenlijk: 'Mission Accomplished'", aldus Anouk.

'Supertrots!'

Later in diezelfde finale-uitzending zei Anouk ook nog: "Ik ben supertrots en ben heel blij dat ik met jullie heb kunnen werken. Ik hoop echt dat jullie winnen, jullie verdienen het zó erg."

Dat was niet het geval, maar er is desondanks al wel veel uitgekomen voor de band. Zo heeft Anouk Navarone inmiddels geboekt als haar voorprogramma in de Ziggo Dome op 30 april en 3 mei.

Uitverkocht

Hoe dan ook heeft de deelname aan The Voice of Holland de band geen windeieren gelegd. Alle shows van hun SALVO tour zijn uitverkocht.

Navarone (foto: Rechtenvrij)

De bandleden van Navarone hopen dat het optreden in The Voice voor meer succes zorgt. "Dat is de reden dat we meedoen. Dit jaar zijn we elf jaar bij elkaar. Dat ging altijd heel goed, maar we zaten tegen een plafond aan. We hopen dat het nu losgaat", zei gitarist Roman Huijbreghs uit Middelburg van tevoren.

Stiekem hoopt de band zelfs op meer dan alleen landelijke publiciteit, omdat er in geen enkel ander land waar The Voice wordt uitgezonden ooit een band heeft meegedaan. "Ze zullen wereldwijd misschien naar ons gaan kijken hoe we dat hebben gedaan. Dat zou super zijn", aldus Huijbrechs.

Droom die uitkomt?

En als die aandacht ook nog eens zorgt voor meer optredens in het buitenland is Huijbreghs helemaal bij. "Het was altijd een droom voor me om de wereld over te kunnen reizen met muziek. Dus laat het maar gebeuren."

