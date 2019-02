GOES op jacht naar bonuspunten tegen koploper

Ruben Hollemans in duel met een speler van TEC in november van vorig jaar (foto: René van der Vliet)

Veenstra doelt op de onverwachte nederlaag van GOES afgelopen zondag tegen JVC Cuijk. De ploeg staat na een goede competitiestart in de gevarenzone en kan wel een goed resultaat gebruiken. "TEC heeft een goede ploeg. Ze hebben een begroting van 2,5 ton, geloof ik en komen uit de Tweede Divisie. Dan moeten we op resultaat gaan spelen, hè".

De verwachting is dat GOES behoudender gaat spelen. Hoe Veenstra dat gaat doen laat hij in het midden. "Of we dat nu met één, twee of drie aanvallers gaan doen, vind ik niet zo belangrijk."

Meer keuze

Veenstra beschikt weer over verdediger Roycel James, die terugkeert na een schorsing van één duel. Veenstra heeft voor de laatste linie weer meer keuze nu Manuhuwa en Van Hecke na blessures weer fit zijn. "Jelle Klap en Jop Dekker zijn nu de backs. Jop doet het bijvoorbeeld prima. Het is een klein, rustig ventje en valt misschien niet zo op, maar hij speelt taakbewust."

Veenstra kan zondag geen beroep doen op de langdurig geblesseerden Daniel Wissel en Rick de Punder. De eerste wedstrijd tegen TEC verloor GOES op eigen veld met 1-3.

Derde Divisie B

stand 1. TEC 21-44 2. Jong FC Volendam 21-42 3. UNA 22-40 4. OSS'20 21-37 5. OFC 21-36 10. GOES 20-27

Selectie

Achter de schermen wordt er bij GOES gewerkt aan de selectie voor volgend seizoen. Ruud Pennings uit Vlissingen, nu nog trainer van Halsteren, is dan trainer van GOES.

Zo zal GOES op zoek moeten naar een opvolger voor topscorer Erwin Franse, die naar Hoek vertrekt. Verdediger Sherief Tawfik stopt waarschijnlijk na dit seizoen. "We zijn er momenteel druk mee bezig", zegt Hugo Barends, lid van de technische commissie van GOES.

Hugo Barends is lid van de technische commissie van derdedivisionist GOES (foto: Omroep Zeeland)

Overstap naar zaterdag

Met het oog op volgend seizoen sluit Barends een (tijdelijke) overstap naar het zaterdagvoetbal niet uit. Desgevraagd reageert hij. "Ik denk dat wij weer een brief van de KNVB krijgen, waarin we kunnen aangeven of we in de Derde Divisie van het zaterdagvoetbal ingedeeld willen worden."

Volgens Barends heeft het zaterdagvoetbal meer toekomst, maar van een definitieve overstap naar het zaterdagvoetbal is nog geen sprake. "Daar is het te vroeg voor."

"Veel mensen binnen de club zien wel iets in het zaterdagvoetbal. Spelers en sponsoren bijvoorbeeld", aldus Barends. "Zou toch mooi zijn als we tegen Hoek spelen. En als Hoek promoveert, blijft het ook nog een mooie klasse om in te spelen."