Vroege 'badgast' mag niet op strand blijven liggen

Een getuige belt vanochtend rond 7.30 uur Van der Hiele met de mededeling dat er op het strand van Domburg een zeehond ligt. Het blijkt te gaan om een grijze zeehond van twee maanden oud. Het beestje ziet er gezond uit en kan eigenlijk gewoon kan blijven liggen, want met hoog water zou ie vanzelf weer in het water glijden. Toch wordt het jonge beest meegenomen door Van der Hiele, want op deze mooie dag zou het wel eens druk kunnen worden met mensen met honden.

De zeehond had het blijkbaar uitstekend naar zijn zin op het strand van Domburg (foto: Omroep Zeeland)

De zeehond wordt later vandaag losgelaten op het strand van Schouwen of bij Kamperland. Volgens van der Hiele heeft een grijze zeehond van twee maanden zijn moeder al niet meer nodig, in tegenstelling tot de gewone zeehond.