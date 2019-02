Peetman brengt ode aan de mens achter de schermen

Zaterdag is de nieuwe single en video van Peetman verschenen. Het is een ode aan alle mannen en vrouwen die dagelijks achter de schermen de show draaiende houden, maar nooit op het podium mogen staan om het applaus in ontvangst te nemen. De nieuwe single is de voorloper van een cd die de Middelburgse singer-songwriter eind dit jaar of begin volgend jaar wil uitbrengen.