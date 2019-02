Padelbaan moet tennisvereniging redden

"We zien dat het aantal leden de afgelopen jaren terugloopt. Oudere leden nemen afscheid en er komen helaas te weinig jongeren bij. Hopelijk komt hierin door de komst van deze snelle dynamische sport verandering. Want het is echt een spel voor jong en oud", aldus bestuurslid Ellen Rusch.

Padel is een racketsport voor vier (of twee) spelers en is een mix van tennis en squash. Het wordt meestal beoefend op een kunstgrasbaan van tien bij twintig meter, maar kan ook op beton of gravel gespeeld worden. Het speelveld wordt omringd door glas en gaas.

Bij padel wordt een speciaal racket gebruikt, gemaakt van fiber en met gaten erin in plaats van snaren. Het wordt gespeeld met een bal die op een normale tennisbal lijkt, maar iets kleiner is. Het is wel belangrijk dat de bal goed kan stuiteren. De puntentelling is ook hetzelfde als bij tennis.

De nieuwe padelbaan in Scharendijke (foto: Omroep Zeeland)

De gisteren geopende padelbaan in Scharendijke is de tweede in Zeeland. Zeeuwen die de sport wilden beoefenen, moesten daarvoor naar Breskens of Bergen op Zoom. Maar sinds gisteren kun je dus ook terecht op Schouwen-Duiveland. Er zit wel een klein addertje onder het gras. Je moet namelijk lid zijn van de tennisclub om gebruik te mogen maken van de padelbaan. Het bestuur hoopt dat vooral meer jongeren dat nu ook doen om te kunnen padellen.

Geschiedenis

Padel ontstond in 1969 in de Mexicaanse badplaats Acapulco. De bedenker van padel, Enrique Corcuera, was een rijke zakenman. Hij had thuis niet genoeg plaats om een tennisterrein aan te leggen, dus bedacht hij een soortgelijke sport. Hij bakende een terrein van tien bij twintig meter af met drie tot vier meter hoge muren. Een net scheidde beide zijden. Aangezien het veld kleiner was, bedacht hij dat het ook beter zou zijn om met een kleiner racket te spelen.

In de jaren zeventig belandde de sport ook in Spanje, waar in 1974 de eerste Europese padelclub werd opgericht. Het is in Spanje na voetbal de populairste sport met meer dan vijf miljoen beoefenaars. Via Spanje veroverde de sport de rest van Europa. Het is één van de snelst groeiende sporten ter wereld, met wereldwijd al meer dan tien miljoen beoefenaars. In Nederland zijn er inmiddels al zo'n honderd banen aangelegd.

Opening Padelbaan Scharendijke