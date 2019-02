Lees terug hoe Hoek in Sneek de periodetitel pakte

Kyle Doesburg juicht na een doelpunt tegen ONS Sneek (foto: P.Maljaars)

AFGELOPEN

De wedstrijd is voorbij. Hoek wint met 1-5 en sleept de tweede periodetitel binnen.

82' Invaller Mombarg krijgt een kans op 1-6, maar zijn inzet gaat er niet in.

DOELPUNT HOEK!

Het gaat maar door in Sneek. Tiebosch doet ook een duit in het zakje,

DOELPUNT HOEK!

Twee minuten later is de marge weer drie. Een voorzet van Constansia wordt door Serge Fatima achter zijn eigen doelman gewerkt. Het is dus 1-4.

DOELPUNT ONS SNEEK!

57' Geen lekker begin voor doelman Ottjes. Hij staat nog maar net in het veld of invaller Tom Arissen zorgt voor de 1-3.

51' In het begin van de tweede helft moet doelman Jordi de Jonghe gewisseld worden met een blessure. Rick Ottjes is zijn vervanger. De doelman van Hoek 2 maakt zijn debuut, omdat ook reservedoelman Vin Vercouteren geblesseerd is.

45+2' Na een uitstekende eerste helft gaat Hoek rusten met een 0-3 voorsprong. Op rozen naar de thee.

43' ONS Sneek is dicht bij de 1-3, maar Jordi de Jonghe redt. De keeper van Hoek raakt wel geblesseerd, waardoor het spel even stil ligt.

Rik Impens legt aan om de 0-3 te scoren (foto: P.Maljaars)

DOELPUNT HOEK!

21' Halverwege de eerste helft lijkt de periodetitel al in de tas voor Hoek. Met een heerlijk doelpunt zorgt Rik Impens voor 0-3.

8' Daar is het al bijna 0-3 voor Hoek. Impens mist de kans. Maar een droomstart voor Hoek is het, al duurt het duel nog ruim 80 minuten.

DOELPUNT HOEK!

Penalty Hoek

4' Wat een beginfase in Sneek. Na de snelle openingstreffer mag Hoek nu aanleggen vanaf elf meter. Doelman Ditewig begaat een overtreding op Impens.

DOELPUNT HOEK!

1' In de eerste minuut is het al raak voor Hoek. Doesburg opent de score op aangeven van Constansia en maakt de 1-0.

Aftrap

Hoek is in Sneek begonnen aan de wedstrijd die de ploeg de periodetitel op moet leveren.

14.31 uur

Hoek zal oud-profkeeper Barry Ditewig moeten passeren vanmiddag om de periodetitel te pakken. Ditewig (41) is oud-keeper van onder andere Heerenveen, Veendam, ADO Den Haag en Achilles'29. In Hoek moest hij twee keer vissen en won Hoek met 2-1.

Oud-prof Barry Ditewig (41) is de keeper van ONS Sneek. (foto: Orange Pictures)

14.20 uur

Dit zijn de elf namen van ONS Sneek van vanmiddag.

14.10 uur

De opstelling van Hoek is bekend. Trainer Hugo Vandenheede kiest voor dezelfde spelers als vorige week.

13.45 uur

Verslaggever Stefan Nijpjes is vanmiddag voor Omroep Zeeland in Sneek. Hij blikt vooruit op het duel en schetst de verschillende scenario's.

Stefan Nijpjes blikt vooruit op ONS Sneek-Hoek