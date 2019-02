Shirin van Anrooij rijdt naar zevende plaats in Leuven

Shirin van Anrooij in actie (foto: Orange Pictures)

De strijd om het eremetaal in Leuven ging tussen Betsema en de Belgische Loes Sels. Van Anrooij kon zich niet meten bij de sterkste dames in de cross, maar kon zich wel positioneren in de subtop van het veld. Dat wist ze aan te houden tot het einde van de cross, waardoor ze als zevende de finish wist te bereiken. Daarmee was ze de vierde Nederlandse in de uitslag, na Annemarie Worst, Yara Kasteleijn en winnares Betsema. Van Anrooij sluit morgen haar veldritseizoen af in het Belgische Oostmalle.