Kloetinge houdt stand en wint periodetitel

Kloetinge viert een treffer (archieffoto) (foto: Ron Quinten)

Vooraf wist Kloetinge dat het moest winnen en hopen op een misstap van Rijsoord. De koploper moest op bezoek in Honselersdijk en had een significant beter doelsaldo, waardoor alleen een Rijsoordse nederlaag Kloetinge aan de periodetitel kon helpen. In die wetenschap begon de ploeg van Lourens met een aanvallende instelling in Ridderkerk. De 0-1 van Ramon Janson kwam al in de negende minuut. De aanvaller werd door een steekpass van Van der Poel alleen voor de keeper gezet en maakte de kans koeltjes af. Ook bij de tweede treffer werd de rappe Janson gevonden, ditmaal kwam de pass van de voet van Roy Mulder.

Zo leek Kloetinge op een eenvoudige overwinning af te stevenen. Een kleine tien minuten voor rust was het voor de derde keer de beurt aan Janson, die ditmaal kiezelhard uithaalde in het vijandelijke strafschopgebied en de vijandelijke keeper kansloos liet. Toen ook Xander van der Poel nog voor rust het net wist te vinden, leek de tweede helft een formaliteit.

Remonte

RVVH dacht hier anders over en nam al gelijk na rust het heft in handen. Könemann scoorde in de 48e minuut en de thuisploeg werd sterker. Na een ruim kwartier in de tweede helft verkleinde Boers de marge naar twee, en een paar minuten later kreeg invaller De Leeuw een corner ongelukkig tegen zijn hoofd. waardoor hij de bal achter zijn eigen doelman kopte. Het was dezelfde Guus de Leeuw die vlak voor tijd tekende voor de bevrijdende 3-5; zijn rollertje leek de doellijn niet gepasseerd, maar de grensrechter besliste anders en scheidsrechter Roelof Luinge kende de treffer toe, waarmee de eindstand op het bord kwam.

Periodekampioen

In Honselersdijk verloor Rijsoord ondertussen afgetekend met 3-0, waardoor Kloetinge de periodetitel wint en zich heeft verzekerd van een plek in de nacompetitie. Het blijft ook nog in de race om het kampioenschap; het staat op de derde plaats in de 1e klasse B, één punt achter koploper SHO en gelijk met Rijsoord.

Marcel Lourens over periodetitel Kloetinge

Scoreverloop:

0-1 Janson (9)

0-2 Janson (17)

0-3 Janson (38)

0-4 Van der Poel (42)

1-4 Könemann (48)

2-4 Boers (63)

3-4 De Leeuw (68/ed)

3-5 De Leeuw (87)





Opstelling Kloetinge: Braafhart, Wuyts, Jaap Esser, De Jonge, Jansen, Van Vossen (Daan Esser/64), Van den Dries, Mulder, Van der Poel (De Leeuw/52), Özgan (Van Tiggele/78), Janson