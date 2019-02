De Meeuwen kan geen vuist maken tegen Heinenoord

Delano Langezaal probeert namens De Meeuwen aan de bal te komen (foto: Piet Kluijfhout)

Zonder de geschorsten Kerkhove en Pentury en de geblesseerden De Nooijer, Luteijn en Van de Woestijne kwam De Meeuwen al vroeg in de wedstrijd op achterstand. Andrew van Tiggelen wist de verdediging te slim af te zijn en bracht Heinenoord op een snelle voorsprong. Het team van Daan Eikenhout probeerde terug te komen in de wedstrijd, maar het was Heinenoord dat na een half uur spelen opnieuw toesloeg. Martijn Terlouw zette met een kopbal de thuisploeg op 2-0. De Meeuwen kon hier bar weinig tegenover stellen.



Ook na de pauze konden de Zoutelanders niet echt gevaarlijk worden. De enige die gevaar wist te stichten was Kevin Janse, maar ook hij wist niet tot scoren te komen. In de eindfase van de wedstrijd was het Heinenoord-speler Marvin Strik die het net nog tweemaal wist te vinden. Daardoor liep de score nog hoog op voor De Meeuwen.

Scoreverloop

1-0 Van Tiggelen (3)

2-0 Terlouw (30)

3-0 Strik (87)

4-0 Strik (89)

Opstelling De Meeuwen

Tevel, Huibregtse (Roelse/29), Boogaard, Lorello, Houterman (Willebroordse/62), Hamelink, Melis, Francke, Langezaal, Dek, Janse