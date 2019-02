IJzersterk Hoek sleept periodetitel eenvoudig binnen

Hoek schoot uit de startblokken in Sneek, want binnen de minuut was het al raak. Doesburg rondde een voorzet van Constansia af. Vier minuten later kon de spits van Hoek zijn tweede van de middag al aantekenen. Impens werd in het strafschopgebied neergelegd door doelman Ditewig en Doesburg benutte de terecht gegeven strafschop.

Hoek speelde uitstekend en bleef ook na dat doelpunt aanvallen. Dat leidde na 21 minuten tot de 3-0 die Impens op schitterende wijze scoorde. Met een diagonale boogbal verschalkte hij Ditewig en was de wedstrijd eigenlijk al beslist.

Rik Impens legt aan om de 0-3 te scoren (foto: P.Maljaars)

Geblesseerde keeper

In het begin van de tweede helft moest keeper Jordi de Jonghe van Hoek geblesseerd naar de kant. Hij werd vervangen door debutant Rick Ottjes. Die kreeg binnen vijf minuten een goal tegen toen invaller Arissen voor 1-3 zorgde. Hoek was niet van slag van dat doelpunt, want twee minuten later werd de marge van drie hersteld. Een voorzet van Constansia werd door Serge Fatima van ONS Sneek achter zijn eigen doelman gewerkt (1-4). Na iets meer dan een uur spelen zorgde Gianni Tiebosch voor het slotakkoord. Hij tekende voor de 1-5.

Periodetitel

Daardoor is Hoek winnaar geworden van de tweede periodetitel, die aan het eind van het seizoen recht geeft op deelname aan de nacompetitie voor promotie naar de Tweede Divisie. In de stand blijft de ploeg van trainer Hugo Vandenheede gedeeld tweede op vijf punten van koploper Noordwijk.

Scoreverloop

0-1 Doesburg (1)

0-2 Doesburg (6/pen)

0-3 Impens (21)

1-3 Arissen (57)

1-4 Fatima (59/ed)

1-5 Tiebosch (63)

Opstelling Hoek

De Jonghe (Ottjes/51), Fitsch, Van Leiden, Van den Bergh, Bannani, Vandepitte, Constansia (Mbikulu/71), Impens, De Jager, Doesburg (Mombarg/79), Tiebosch

