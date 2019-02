Daaf Kasse wint Zeeuws kampioenschap dammen

(foto: OZ)

Omdat titelhouder Johnny de Leeuw dit jaar ontbrak in de strijd om het Zeeuws kampioenschap waren Kasse en Kousemaker de grootste kanshebbers om de titel. Eerstgenoemde won vandaag het onderlinge duel en daardoor wist hij het kampioenschap in zijn voordeel te beslechten. Kees Rijk eindigde uiteindelijk als derde in de eindstand en moest het zodoende doen met een derde plaats.