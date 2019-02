Drieduizend nieuwsgierigen voor rondleiding door Abdijcomplex (en gratis bolussen)

Tijdens de open dag konden bezoekers een kijkje nemen op plekken die normaal niet toegankelijk zijn. Zo liet commissaris van de Koning Han Polman zijn kantoor zien en vertelde hij hoe een gemiddelde werkdag eruit ziet.

Behalve nieuwsgierigen die weleens wilden zien hoe het provinciehuis er van binnen uit ziet, trok de open dag ook veel mensen die de politieke partijen opzochten voor meer informatie over de partijstandpunten. En dat zag de provincie ook graag, want de Statenverkiezingen van 20 maart is een van de redenen om deze open dag te houden.

Ook maakten partijen van de gelegenheid gebruik om hun ongenoegen te uiten over een aantal dingen. Zo deelde de PvdA behalve de traditionele rozen ook stickers uit tegen de tolheffing in de Westerscheldetunnel. Ouderenpartij 50PLUS deelde gratis fruit uit als protest tegen de btw-verhoging op groente en fruit van 6 naar 9 procent.