Uitslagen amateurvoetbal 23 februari

Vier Zeeuwse clubs wonnen vandaag een periodetitel in hun competitie. Hoek deed dat in de Derde Divisie, Kloetinge in de 1e klasse, Luctor Heinkenszand in de 3e klasse en het zaterdagteam van GOES kon juichen in de 4e klasse van het zaterdagvoetbal. Bekijk hier alle uitslagen van vandaag.