Spelers en trainer Hoek zijn het eens: ambitie om kampioen te worden

Promovendus Hoek begon aan het seizoen met handhaving aan doelstelling, maar een halfjaar later ziet de wereld er compleet anders uit. Nu de periodetitel binnen is en het gat met koploper Noordwijk slechts vijf punten bedraagt, praten de spelers en de trainer nu openlijk over het behalen van het kampioenschap. "We zitten in een flow, dus moeten gewoon doorgaan", zegt Rik Impens die met een geweldige lob voor de 0-3 zorgde tegen Sneek. "We kunnen meedoen om naar de Tweede Divisie te gaan en dat is nu het doel."

Geen druk

Kyle Doesburg, die weer twee keer scoorde tegen ONS Sneek sluit zich bij die woorden aan en ziet een belangrijk voordeel voor Hoek in de strijd om de titel. "Wij hebben niet de druk dat we kampioen móeten worden. De teams om ons heen hebben wel vanaf het begin uitgesproken dat ze voor het kampioenschap gaan. Voor ons is het daardoor nu makkelijker voetballen. Zeker met een periodetitel op zak."

Trainer Hugo Vandenheede merkt dat zijn spelers ambitieus naar de rest van het seizoen kijken en wil zelf ook voor het hoogst haalbare gaan. "Ik denk dat we zo door moeten gaan. Ik vind dat we beter voetballen dan een maand geleden, het balletje gaat steeds makkelijker rond. Het is onze ambitie om voor het kampioenschap te gaan en ik merk ook dat mijn spelers er mee bezig zijn. Na de wedstrijd vragen ze gelijk wat Noordwijk en Quick Boys gedaan hebben. Dat is een teken dat ze er echt mee bezig zijn.

De selectie van Hoek juicht na de ruime zege in Sneek (foto: Arjan de Jonge)

