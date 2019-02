Pijnlijke nederlaag voor volleyballers Forza SD

Forza SD is niet aan een goed seizoen bezig in de Derde Divisie. Het staat voorlaatste met nog zes duels te gaan. Vandaag begon de ploeg van trainer Tony van Breda voortvarend. De eerste set werd met 25-22 gewonnen. In de tweede set leek het erop dat de bezoekers gelijk zouden komen, maar bij een 21-24 stand knokte Forza SD zich naast en langs de Brabanders. Uiteindelijk werd de set met 31-29 gepakt.

In de derde set zette Zuvo een tandje bij en stond het de hele tijd op voorsprong. Ze wonnen de derde set met zes punten verschil: 19-25. In set vier gingen beide ploegen gelijkop tot de 18-18. De ploeg uit Zundert trok aan het langste eind en won met 20-25.

In de beslissende vijfde set was het gedaan met Forza SD: Zuvo won met 4-15 en kon zo de overwinning bijschrijven.

Door de nederlaag van 2-3 pakt Forza SD toch nog twee punten, maar daardoor zijn ze niet uit de problemen. Ze blijven steken op de voorlaatste plaats en als ze daar aan het eind van het seizoen nog staan dan degraderen ze voor het tweede jaar op rij.