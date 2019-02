Automobilist met slok op in sloot bij Kapelle

Automobilist rijdt in sloot (foto: HVZeeland)

De bestuurder, een 47-jarige man, reed rond 18.00 uur bij de Monnikendijk tussen Kapelle en Kattendijke in de berm en belandde vervolgens in de sloot. Naast de ambulancedienst en de politie rukte ook de brandweer met spoed uit. Er bleek echter geen sprake te zijn van een beknelling.

Blaastest

Volgens de politie moest de man een blaastest afleggen. Hieruit kwam naar voren dat hij vermoedelijk onder invloed van alcohol had gereden. Nadat hij per ambulance naar het ziekenhuis was gebracht, is daar vervolgens ook een bloedproef afgenomen. De uitslag hiervan is nog niet bekend.