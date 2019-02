Opnieuw een top-10 klassering voor Van Anrooij

Shirin van Anrooij (foto: Omroep Zeeland)

Van Anrooij wilde het veldritseizoen in stijl afsluiten. Net als een dag eerder in Leuven moest ze ook nu de toppers al vroeg laten gaan. Maar de 17-jarige belofte kon wel goed meekomen met de rest van het veld. Vooraan was het Denise Betsema die ook op het parcours in Oostmalle een klasse apart bleek en haar vijftiende crosszege van dit seizoen pakte. Van Anrooij bleef ondertussen in het spoor van haar concurrentes en noteerde voor de tweede dag op rij een top-10 notering tussen de wereldtoppers.