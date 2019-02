Kartbaan wil wereldkampioenschap naar Middelburg halen

Het huidige parcours is 550 meter lang. Dat is voor een WK aan de korte kant. Daarom overweegt Stolk het parcours te verlengen met een gedeelte buiten het gebouw. Het zou dan voor de eerste keer zijn dat een wereldkampioenschap gedeeltelijk binnen en voor een andere deel in de open lucht wordt verreden.

'Heel speciaal'

De huidige wereldkampioen Ruben Boutens uit Middelburg zou het 'heel speciaal' vinden als hij zijn titel zou kunnen verdedigen in zijn woonplaats. "Het is natuurlijk leuk om maandelijks naar andere steden en landen te reizen, maar als het WK in Middelburg wordt gehouden, kunnen veel familieleden en vrienden komen kijken", blikt hij vooruit.

Volgende week bezoekt een delegatie van de organisatie van het WK de kartbaan in Middelburg. Pas later wordt bekend of het WK indoor karten dan in 2020 plaatsvindt.