File na kleine kettingbotsing op N57 bij Serooskerke (W)

Drie auto's raakten beschadigd en de ambulancedienst werd opgeroepen om de verschillende betrokkenen te onderzoeken. Geen van hen hoefde uiteindelijk mee naar het ziekenhuis.

Omleiden via Sint Laurens

Er ontstond wel flink wat materiële schade en vanwege het ongeluk was de rijbaan richting Vrouwenpolder volledig gestremd. In eerste instantie leidde de politie het verkeer om beurten langs het ongeluk maar er ontstonden zulke lange files dat besloten werd het verkeer richting Middelburg volledig om te leiden via Sint-Laurens.



Rond 15.25 uur konden de voertuigen worden afgesleept en was de weg weer volledig beschikbaar.