Terneuzen slaat in slotfase toe tegen HVV'24 en wint periode

In het eerste halfuur viel weinig te beleven in Hulst. Terneuzen-spits Can Kiran was nog het dichtst bij de openingstreffer, toen hij na een vrije trap bijna met het hoofd wist te scoren. Na een klein halfuur spelen kwam HVV'24 met tien man te staan. Joris Blommaert kreeg direct rood na een harde tackle op Jeremie Noa van Terneuzen. Met een man meer ging Terneuzen vervolgens op zoek naar de openingstreffer. Nick Claassen en Bert den Hamer waren met afstandsschoten dichtbij, maar konden doelman Nick Rijckaert niet passeren.

Afgekeurde goal

Vlak voor rust was het aan de andere kant wel raak. Een snel genomen vrije trap werd door Sinan Coban van HVV'24 knap binnegewerkt, maar de aanvaller scoorde uit buitenspelpositie. Zo kon Coban zijn oude club nog geen pijn doen en was de ruststand 0-0.

Toch Coban

In het begin van de tweede helft kwamen de tien van HVV'24 alsnog op voorsprong. Coban nam de bal in het zestienmetergebied aan en volleerde de bal achter doelman Jeremy Geensen. Een flinke streep door de rekening voor Terneuzen dat wist dat het minstens gelijk moest spelen om kans te houden op de periodetitel. De ploeg van trainer Eddy van der Hooft probeerde op jacht te gaan naar de gelijkmaker, maar creëerde op twee kansen voor Kiran na, amper iets.

Hectische slotfase

Tien minuten voor tijd leek het er dan ook op dat het tiental van HVV'24 er met de overwinning vandoor zou gaan. Maar het liep anders. Colin van den Hout zorgde zeven minuten voor tijd voor de gelijkmaker en een minuut later viel ook nog de winnende treffer voor Terneuzen. Invaller Jahrdell Constansia (broertje van Hoek-speler Jonathan Constansia) werd diep gestuurd en tikte de bal langs doelman Rijckaert. Zo wint Terneuzen de derby, pakt het de tweede periodetitel en boekt het de zevende overwinning op rij in de 3e klasse van het zondagvoetbal.

Scoreverloop

1-0 Sinan Coban (48)

1-1 Colin van den Hout (83)

1-2 Jahrdell Constansia (84)

Bijzonderheden

Joris Blommaert (HVV'24) krijgt na 29 minuten rood na een harde tackle.

Opstelling HVV'24

Nick Rijckaert, Matts de Rijcke, Sebastian de Rijcke (Bowy van den Bergen/88), Niels Breijaert, Rick Everaard, Joris Blommaert, Jozue Weever, Mouhamadou Lamine Tew, Joost Boogaert, Sinan Coban, Marnicq de Regt

Opstelling Terneuzen

Jeremy Geensen, Jeffrey Buize (Jasper van Asten/71), Bert den Hamer, Randy van Overmeeren (Douwe Nieskens/88), Colin van den Hout, Nick Claassen, Douwe de Kok, Jarno Waebeke, Jeremie Noa (Jahrdell Constansia/56), Marc Verwei, Can Kiran