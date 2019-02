Eerste uitzege voor GOES in drie maanden

Sherief Tawfik van GOES aan de bal (foto: Orange Pictures)

TEC drong in het begin van de wedstrijd meteen aan. Mathieu van den Assem nam na een aantal minuten spelen het doel van Brian Meulmeester onder vuur, maar de keeper was op tijd bij de les. Ook GOES kwam er daarna gevaarlijk uit. De bal belandde op een mooie plek bij Steve Schalkwijk, maar hij kreeg de bal niet onder controle. De thuisploeg bleef echter ijverig op zoek naar een doelpunt en kreeg deze ook via een geslaagde lob van voormalig FC-Groningen speler Serhat Koc. Maar de arbitrage keurde het doelpunt af wegens buitenspel.



GOES was echter niet van slag en via een corner van Remon de Vlieger was het Sherief Tawfik die de 0-1 met het hoofd wist te maken. Schalkwijk kreeg vrijwel direct de mogelijkheid om de score te verdubbelen, maar TEC-keeper Van der Sman pareerde het schot van de aanvaller. Hoewel de thuisploeg nog een paar keer gevaarlijk was uit een aantal vrije trappen hield GOES de voorsprong tot aan het rustsignaal vast.



Offensief TEC

Na de pauze kreeg doelpuntenmaker Tawfik een grote kans op 0-2, maar zijn kopbal ging net over het doel. TEC creëerde na deze kans echter een serie mogelijkheden. Eerst kopte Koc net naast. Daarna was het Wimilio Vink die ineens opdook bij Meulmeester, maar de goalie was wederom scherp. Ook in het slotkwartier was het de thuisploeg die er alles aan deed om de gelijkmaker te verzilveren. GOES werd in deze fase van de wedstrijd gedwongen om de voorsprong te behouden. Dat lukte de ploeg van Veenstra redelijk goed, tot groot ongenoegen van het thuispubliek.

Stunt

TEC drong meer en meer aan in de absolute slotfase. Uit een corner werd invaller Nick Hak tegen de grond gewerkt, maar de scheidsrechter wuifde het weg. GOES kreeg vlak voor tijd een spaarzame kans via invaller Nguyen, maar Van der Swan hield zijn ploeg in de wedstrijd met een knappe redding. De thuisploeg wist niet meer tot scoren te komen, waardoor GOES voor een daverende stunt wist te zorgen.



De ploeg van Rogier Veenstra kan door de winst op TEC weer omhoog kijken in de rangschikking.

Coach Rogier Veenstra geeft aanwijzingen (foto: Orange Pictures)

Veenstra opgelucht na zege op TEC

Scoreverloop

0-1 Tawfik (26)



Opstelling GOES

Meulmeester, Klap, Tawfiek, James, Dekker, Hollemans, Manuhuwa, De Winter, De Vlieger (Nguyen/85), Schalkwijk, Franse