Lekker de gordijnen invliegen in Vlissingen

Maas organiseerde een wedstrijd aerial art in het Arsenaaltheater in Vlissingen. Ongeveer 25 deelnemers lieten hun kunsten zien voor een jury. Tussen drie metalen palen die als een soort tentstokken tegen elkaar staan hangen zes meter lange doeken die gebruikt worden voor allerlei acrobatische oefeningen. Na de wedstrijd met de doeken waren de deelnemers aan de beurt die allerlei toeren uithaalden met een grote ring.

De jury lette op verschillende aspecten tijdens de oefeningen: Originaliteit, kleding, moeilijkheid van oefening en variatie. Een oefening wordt begeleid met muziek.

Deelnemer aan de wedstrijd Aerial Art (foto: Omroep Zeeland)

Het is de bedoeling van Marieke Maas dat de Zeeuwen warm gaan lopen voor de sport. En dat is nodig want vandaag deed er geen enkele Zeeuw mee. De luchtacrobatiek is vooral in de randstad populair en onze provincie is een beetje een witte vlek. Daarom gaat Maas beginnen met het geven van cursussen.

Één van de deelnemers was Kelly de Vos uit Zaandam. Zij is al jaren bezig met Arial Art en geeft shows door het hele land. Ze hoopt dat ook de Zeeuwen warm gaan lopen voor de sport.

Kelly de vos, luchtacrobate (foto: Omroep Zeeland)

Lees ook: