Chaos blijft uit op laatste inwisseldag cadeaubon Intertoys

De zusjes Nina en Cato hadden samen 30 euro aan cadeaukaarten. Samen met hun oma kwamen ze vandaag naar de Intertoys in Vlissingen om 'slijm en spelletjes te kopen', aldus Cato. De 8-jarige Piet uit Vlissingen was gisteren al met zijn moeder in Middelburg naar de speelgoedwinkel geweest, maar keerde met lege handen terug vanwege de computerstoring. Vandaag ging hij het opnieuw proberen maar wat het moest gaan worden, wist hij nog niet.

Opnieuw problemen

De speelgoedketen werd gisteren geteisterd door een computerstoring. Eerst werd er gemeld dat de storing werd veroorzaakt door een DDoS-aanval, maar volgens Intertoys was de website overbelast. Er werd dan ook gevreesd dat er vandaag opnieuw problemen zouden zijn, aangezien het de laatste dag was dat het tegoed op cadeaukaarten konden worden verzilverd. Die problemen bleven uit.

Doorstart

Intertoys werd donderdag failliet verklaard. Er verschijnen berichten over een mogelijke doorstart maar die zijn nog niet bevestigd. Zeeland telt in totaal negen Intertoys filialen, waaronder de Toys XL in Middelburg. Het filiaal in Zierikzee is van een franchisenemer en valt buiten het failissement. Op verzoek van de curatoren blijven de winkels en de webshop voorlopig open.

