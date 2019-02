Uitslagen amateurvoetbal zondag 24 februari

GOES ging vanmiddag op bezoek in Tiel voor de lastige uitwedstrijd tegen TEC, in de wetenschap dat de thuisploeg om de koppositie speelde. Het was echter GOES dat op voorsprong kwam door een kopbal van Sherief Tawfik. Ondanks talloze kansen voor TEC wisten de Bevelanders het doel schoon te houden. Ook voor derdeklasser Terneuzen was er iets te vieren. De ploeg van Eddy van der Hooft pakte door de winst in het Zeeuws-Vlaamse onderonsje de periodetitel.