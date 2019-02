De Vos wint in drukbezette Jaro Cross

Patrick de Vos (links) en Tim Pleijte tijdens de Boulevardloop (foto: Arjan Schotanus)

Door de droge omstandigheden wisten de lopers snelle tijden op het parkoers neer te zetten. Zo liep Patrick de Vos een tijd van 21.05', nummer twee Job de Feijter volgde op slechts vijf seconden. Erwin Harmes kwam tien seconden na De Vos binnen op de derde plek.

Uitslag Jaro Cross Kapelle

6.4 kilometer, heren 1. Patrick de Vos Kattendijke 21.05' 2. Job de Feijter Hulst 21.10' 3. Erwin Harmes Middelburg 21.15'

Bij de dames was Bianca van Aartsen uit Middelburg de snelste van het deelnemersveld. Van Aartsen bleef Sara Germeys uit België en Durby Meijboom uit Vlissingen voor met een tijd van 27.55',

Uitslag Jaro Cross Kapelle

6.4 kilometer, dames 1. Bianca van Aartsen Middelburg 27.55' 2. Sara Germeys België 28.40' 3. Durby Meijboom Vlissingen 28.43'

Hoog deelnemersaantal

Opvallend was het hoge aantal deelnemers dat op de cross in Kapelle af was gekomen. Meer dan 200 deelnemers kwamen op de wedstrijd af. Het hoge aantal komt waarschijnlijk door de bonus van vijfhonderd euro die organisator Jan Roose uitloofde voor ieder team dat met minimaal twintig atleten zou starten.