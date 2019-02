Euregiotuinen: hoe Eric van Damme een zwaan wil maken van een lelijk eendje

Hij lacht als de verslaggever over een lelijk eendje begint. "Ja, zo is het precies. Zo'n rode die staat te verstoffen in een garage. We halen hem eruit, vervangen de onderdelen en maken hem weer mooi en toonbaar."

'We hebben al een goed team'

Van Damme doet het niet alleen. Dat benadrukt hij de hele tijd. Hij is de derde generatie recreatie-ondernemers uit Groede. Zijn opa en oma begonnen een kleine camping daar, zijn vader en oom namen die over en breidden uit. Nu is Strandcamping Groede één van de grootste campings in de regio aan de kust. "We hebben al een team. Mensen die verstand hebben van graven, snoeien en weer mooi maken. We hebben gereedschap en shovels."

Maar bovenal heeft hij visie. "Mijn ondernemersbloed begint te stromen als ik dit hier zie. Elke keer als ik hier kom, zie ik nieuwe, mooie stukjes en verborgen plekjes."

Waar een ander een rotte bananenboom ziet en kapot glas, ziet Eric van Damme potentie (foto: Omroep Zeeland)

'Slapen in de boomhut '

Van Damme won vorig jaar een prijsvraag van de gemeente over de nieuwe bestemming van het terrein. Hij wil van de dertien hectare een toegankelijk landschapspark maken waar toeristen en inwoners samenkomen. Met bijvoorbeeld een natuurspeelplek voor kinderen en een terrein voor regionale evenementen als een foodtruckfestival. In de grote ontvangstruimte, nu nog vol kapot glas, komt een restaurant met streekproducten. Ook wil hij een aantal overnachtingsplekken, bijvoorbeeld in een boomhut of op een vlonder.

Er staat nog niet veel vast, Van Damme zegt dat hij samen optrekt met de gemeente en ook omwonenden bij de plannen wil betrekken. "Het klinkt misschien gek, maar ik zou graag willen dat Oostburg weer trots wordt op deze plek."

Strandtent Puur

Hij heeft het druk. Het seizoen voor de strandcamping staat voor de deur, zijn strandtent Puur in Groede wordt weer opgebouwd nadat een brand het bedrijf vorig jaar oktober verwoestte en nu dus het compleet verpauperde gebied als derde grote project. Van Damme deinst er niet voor terug. "De brand bij Puur was natuurlijk vreselijk. Maar ook dat komt goed. We zijn er al flink mee bezig."

En over twee jaar? Dan hoopt Van Damme in de Euregiotuinen te zijn met zijn gezin. Kinderen aan het spelen buiten in de natuur. Een streekeigen product bij de hand. Hij kijkt in de verte en ziet zichzelf al zitten.

Alhoewel zitten? Dat lijkt niet echt bij de jonge ondernemer te passen. Waarschijnlijk is hij dan nog steeds bezig met hoe hij zijn lelijk eendje nog mooier kan laten glanzen.

Hoe zat het ook alweer?

De Euregiotuinen is een groot project, dat in het begin van deze eeuw net buiten de bebouwde kom van Oostburg werd gebouwd. Al bij de aanleg van de Euregiotuinen dienen de problemen zich aan. De bouw loopt vertraging op door slecht weer en loopt daardoor een Europese subsidie mis, waardoor de gemeente met garantie moet bijspringen. Uiteindelijk gaan de tuinen niet in het voorjaar van 2002 open - zoals de bedoeling was - maar pas op 30 september 2003. De verwachte 100.000 bezoekers worden bij lange na niet gehaald. Het publiek kan dan ook niet lang genieten van de bezoekerstuinen en bijbehorend bezoekerscentrum. In 2004 gaat het complex dicht vanwege faillissement van de eigenaar: de stichting Euregiotuinen. In de jaren daarna sneuvelen meerdere plannen en verpaupert het terrein.

Het wordt het derde grote project voor van Damme, naast het runnen van een strandcamping en wederopbouwen van een strandtent (foto: Omroep Zeeland)

De gemeente reageert verheugd op de plannen van Van Damme. "Dit is Oostburg zo gegund", zegt Chris van de Vijver, wethouder van Sluis. "Het is een langslepend dossier, vijftien jaar. Het is zo fijn dat er nu een plan ligt, dat er perspectief is. Volgens plan zal dit jaar nog het nieuwe bestemmingsplan rond zijn. Er komen in ieder geval nog bijeenkomsten voor omwonenden.