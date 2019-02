Zeeland steeds kaler: 37 grote bomen weg op de Vogeldijk

De bomen op de Vogeldijk langs het Kanaal door Walcheren (foto: Omroep Zeeland )

In juli 2017 liet de provincie weten dat de bomen geleidelijk gekapt zouden worden. In eerste instantie moesten alle vierhonderd bomen tegelijk naar de grond, maar op dat plan kwam veel kritiek. Het 'bomenkapplan' wordt nu verspreid over acht jaar.

Voor de veiligheid

Twee jaar geleden gingen de eerste 26 bomen al om. In overleg met de Stichting Tuin van Zeeland en onafhankelijke deskundigen is een plan opgesteld om de bomen te vervangen door nieuwe, jonge boompjes. Dat is voor de veiligheid van voetgangers en van de naastgelegen spoorlijn. De abelen zijn namelijk al eerder op het spoor beland en stremden toen het treinverkeer.

