Jeugddetentie en celstraf geëist voor beroving, bedreiging en mishandeling

Tegen een 19-jarige verdachte uit Breskens is voor de Middelburgse rechtbank 1 jaar jeugddetentie geëist, en tegen een 22-jarige Oostburger 8 maanden gevangenisstraf. De twee worden beschuldigd van een beroving in Sint Anna ter Muiden in maart vorig jaar en van zware mishandeling en bedreiging met vuurwapens in Breskens in oktober.