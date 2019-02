Navarone ook in het voorprogramma van rocklegende Bon Jovi

Navarone tijdens eerste liveshow The Voice of Holland (foto: ANP)

Navarone greep in de finale van de talentenjacht The Voice of Holland naast de titel, de winst ging naar crooner Dennis. Navarone was de eerste band ter wereld die meedeed aan de tv-show.

'Mission Accomplished'

Hun coach Anouk maakte eerder al bekend dat Navarone in het voorprogramma staat van haar concerten op 30 april en 3 mei in de ZiggoDome in Amsterdam. "Ik vind het heel dapper dat jullie je überhaupt hebben ingeschreven. Dan ga je voor 'the bigger picture', dus eigenlijk: 'Mission Accomplished'", zei Anouk tijdens de finale.

Huijbreghs zei eerder dat de deelname aan The Voice of Holland bedoeld was als dé grote doorbraak voor zijn band. "Het was altijd een droom voor me om de wereld over te kunnen reizen met muziek. Dus laat het maar gebeuren." En het lijkt te helpen, want alle shows van hun SALVO tour zijn uitverkocht.

Eerste optreden Bon Jovi in Nederland in negen jaar

Ook het optreden in het voorprogramma van Bon Jovi lijkt een stap in die richting. Eerder werd de populaire Nederlandse band Kensington al aangekondigd voor het voorprogramma van de Amerikaanse band. Het optreden van Bon Jovi is het eerste optreden dat de band in negen jaar in Nederland geeft. Bon Jovi trad eerder dit jaar al onder meer op in de VS en in Argentinië.

