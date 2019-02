Frauderende Goese ambtenaar krijgt ook van Hof een jaar cel

Het Hof in Den Bosch heeft ook in hoger beroep een voormalig werkneemster van de gemeente Goes veroordeeld tot een gevangenisstraf van een jaar, waarvan de helft voorwaardelijk en een proeftijd van twee jaar. De vrouw heeft tijdens haar werkzaamheden bij de gemeente ruim 200.000 euro verduisterd. Daarnaast moet de vrouw haar voormalige werkgever een bedrag van ongeveer 26.000 betalen in verband met gemaakte onderzoekskosten.