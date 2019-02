Kreeftenrace vervangen door overleg; 'En anders wordt het lootjes trekken'

Er wordt al jaren gediscussieerd over de kreeftenvisserij in de Oosterschelde, maar dat is volgens Ida Sinke nu hopelijk verleden tijd. "Discussiëren is goed, maar moet wel ergens toe leiden. We hebben geprobeerd om met elkaar een oplossing te bedenken en dat is volgens ons gelukt. Er ligt nu een visplan dat de kreeftenvisserij in Zeeland toekomstbestendig kan maken."

Een kreeft in de Oosterschelde (foto: Omroep Zeeland)

Er zijn dit jaar elf beschikbare kreeftenlocaties waar een aantal vislijnen is geplaatst door de vereniging. Deze lijnen worden verdeeld onder de kreeftenvissers.

In overleg

Een aantal weken voorafgaand aan de start van het kreeftenseizoen vindt er per beschikbare kreeftenlocatie een bijeenkomst plaats, waarbij de geïnteresseerde kreeftenvissers in dat gebied met elkaar in overleg gaan om hun locaties vooraf te bepalen. Sinke: "Hiervoor krijgen ze een half uur de tijd. Komen ze er dan niet uit, dan worden de vislijnen per locatie verloot onder de geïnteresseerden."

In het verleden konden de kreeftenvissers die een vergunning hadden zelf bepalen wanneer ze begonnen. Dat zorgde ervoor dat sommige kreeftenvissers al in november hun fuiken op de vrije gronden gingen uitzetten om zodoende de beste locaties te claimen. En dat terwijl de eerste kreeft pas eind maand boven water gehaald mag worden.

Nadelig voor het milieu

Volgens de OWV was dit nadelig voor het milieu. "Het was ongewenst dat er fuiken in het water stonden die niet gebruikt werden om te vissen. Alles wat er in zwom, bleef er in zitten en was ten dode opgeschreven." Daarnaast was het ook oneerlijk ten opzichte van de overige kreeftenvissers. Er werd daarom gezocht naar een andere oplossing en dat werd de zogenoemde 'kreeftenrace'.

Om de kreeftenvisserij weer wat inzichtelijker en eerlijker te laten verlopen, had het ministerie de afgelopen twee jaar bij wijze van proef een tijdelijke stop ingesteld. Voor 1 februari moesten alle fuiken het water uit. Zo konden de plekken niet het hele jaar rond bezet blijven en maakten alle vissers door middel van de kreeftenrace evenveel kans op een goede visplek.

De kreeftenrace was niet eerlijk. Wie de meeste PK's had achter zijn boot, had de beste plek voor het uitkiezen." Gerrie van den Hoek - kreeftenvisser

De kreeftenrace zorgde voor veel verontwaardiging onder de kreeftenvissers. Gerrie van den Hoek: "De afgelopen twee jaar leek het wel het wild westen op de Oosterschelde. Ik kon er zo nu en dan gewoon niet van slapen. Het was ook niet eerlijk, want wie de meeste pk's had achter zijn boot, had de beste plek voor het uitkiezen."

'Rust weer teruggekeerd'

Hij is dus erg blij met dit nieuwe visplan. "De rust is in ieder geval weer teruggekeerd. Er vindt nu een eerlijke verdeling plaats en we kunnen ook aangeven naar welke locatie onze voorkeur uitgaat. Ik hoop dat we er onderling op een volwassen manier uitkomen."

Vissers staan klaar voor de start (foto: Omroep Zeeland)

Van den Hoek hoopt ook nog steeds dat het aantal vergunningen voor het vissen op kreeft in de Oosterschelde omlaag gaat. Tot op heden heeft dit nog niets opgeleverd. Van den Hoek hoopt dat dit de volgende stap wordt waar de OWV zich voor gaat inzetten.

'Te veel vergunningen uitgegeven'

"Er zijn in het verleden te veel vergunningen uitgegeven door het Ministerie en dat maakt het lastig om nog een boterham te verdienen. Daarom zijn we ook al jaren bezig om het aantal vergunningen te verlagen, door bijvoorbeeld de vergunningen van vissers die niet actief zijn te laten vervallen", aldus Van den Hoek.

Een kreeft in de Oosterschelde (foto: Omroep Zeeland)

