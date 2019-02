Femke Bun in halve finale Grote Prijs van Nederland

Femke Bun staat in de halve finale van muziekcompetitie Grote Prijs van Nederland. Als winnaar van De Zeeuwse Belofte 2018 is zij door popplatform PopAanZee afgevaardigd. De uit Hulst afkomstige muzikante is één van de 21 deelnemers aan de halve finales in de categorie singer-songwriter. Eind maart vinden die plaats in de Q-factory Amsterdam.