Nog nooit was het zo warm in februari

Kat Mopje geniet van het zomerse weer (foto: Marco Padmos)

Ook in Vlissingen sneuvelde het warmterecord. Daar werd op diezelfde dag, 4 februari 2004, een temperatuur van 15,8 graden gemeten. Vandaag werd het 16,9 graden in de kuststad.

In Vlissingen worden de temperatuurmetingen bijgehouden sinds 1906. Het weerstation in Westdorpe werd in 1991 in gebruik genomen.

Het Nederlandse record is ook verbroken. In de Bilt werd het vanmiddag 17,5 graden en dat is 0,2 graden meer dan het oude record dat werd gemeten op 28 februari 1959.

Zonnig weer laat de molen van Nieuw en St. Joosland van zijn beste kant schijnen (foto: Jos Clarijs)

Verbreken van record

De kans dat het huidige record al snel sneuvelt is groot, want morgen en woensdag worden temperaturen verwacht van tegen de 20 graden. De dag begint dinsdag fris, maar de temperatuur kan al snel oplopen.