Weggestuurde leerlingen Pieter Zeeman volgen leer-werktraject buiten de school

Pontes Pieter Zeeman in Zierikzee (foto: Omroep Zeeland)

Rector Peter van der Gaag laat in een schriftelijke reactie op vragen van Omroep Zeeland weten dat ervoor gekozen is om de leerlingen dichtbij huis te laten en om ze niet over te laten gaan naar een andere school. De zeven jongeren tussen de 14 en 17 jaar werden van school gestuurd, omdat ze regelmatig onder invloed waren van softdrugs, drugs bij zich hadden en het aan elkaar doorgaven.

Ons uitgangspunt is steeds geweest_ wij laten ze niet los maar houden ze anders vast." Peter van der Gaag - rector Pieter Zeeland scholengemeenschap

Een aantal van de leerlingen kreeg al begeleiding voor hun drugsproblemen. Rector van der Gaag: "Ons uitgangspunt is steeds geweest: wij laten ze niet los maar houden ze anders vast. Direct bij de schorsing hebben leerlingen en ouders gesproken met een medewerker van drugspreventie en onze jeugdagent." Ook is de leerplichtambtenaar vanaf het begin bij de schorsing betrokken geweest.

Problemen spelen al langer

De problemen met deze groep leerlingen spelen al langer. Door met ze te praten, ze te begeleiden en bij te staan hoopte de school het tij te keren. Maar ze bleven volgens de rector problematisch gedrag vertonen, vertelde hij kort na de schorsing. "Dan heb ik het niet over ingewikkeld tienergedrag. Ze hadden echt lak aan het gezag van de school. Dat kan ik niet tolereren."

Van der Gaag voelt zich verantwoordelijk voor kwalitatief goed onderwijs in een veilige en fijne leeromgeving. "Die veiligheid was in het geding. Je wilt niet dat andere leerlingen ermee in aanraking komen. We kregen zelfs klachten van leerlingen dat ze niet meer door de poort durfden. We hebben er weken gestaan en zijn in gesprek gegaan met de jongeren, maar het heeft niet geleid tot verandering van het gedrag."

Lees ook: