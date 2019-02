Zeeuwen boos om massale bomenkap

'2019 bomenkapjaar in Zeeland', althans zo lijkt het. Zeeuwse bomenkap en Zeeuwse zieke bomen zijn veelbesproken onderwerpen in de afgelopen weken. Neem bijvoorbeeld het verhaal over de zieke essen in Zoutelande, de iepenkap in Goes, de esdoornkap in Kapelle of de herinrichting van park Molenwater in Middelburg. Middelburgers wilden zich vastketenen aan de overgebleven bomen in park Molenwater en in Goes is door de tegenstand de bomenkap zelfs uitgesteld. De Zeeuwen zijn boos.