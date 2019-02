Veenstra over slechte periode GOES: 'Last van gehad, maar betere trainer geworden'

Veenstra (31) kende als promovendus met GOES een vliegende start in de Derde Divisie en even leek het er op dat de Bevelandse club zelfs voor de bovenste plaatsen mee kon gaan doen. Maar vanaf begin december vallen de resultaten tegen en verloor GOES het overgrote deel van de wedstrijden. "Daar heb ik last van omdat ik heel fanatiek en gedreven ben", zegt Veenstra. Ik ben ook nog niet zo lang hoofdtrainer en het ging eigenlijk alleen maar goed. Ik moest er dus wel aan wennen en werd wat negatiever. Ook thuis."

Betere trainer

Na de overwinning van afgelopen weekend op kampioenskandidaat TEC staat GOES zevende in de Derde Divisie. "Daar horen we misschien ook wel te staan", vindt Veenstra. We zijn misschien wel iets te goed begonnen, dus uiteindelijk moet je wel positief blijven. Ik ben in de afgelopen periode wel een betere trainer geworden denk ik. Ik ben vorig jaar weinig uitgedaagd, bijvoorbeeld qua spelopvatting, dezelfde elf spelers speelden, we wonnen de wedstrijden, we promoveerden en wonnen de beker. Nu moet ik soms andere dingen gaan proberen en meer naar een tegenstander kijken en nadenken over tactiek."

Annelous Lammerts hoort bij de wereldtop in het kitesurfen (foto: Annelous Lammerts)

Annelous Lammerts (25) uit Schuddebeurs is ook te gast. Zij hoort bij de wereldtop in het kitesurfen en reist de hele wereld over. Daardoor is ze ongeveer tien maanden per jaar van huis. In 2024 wordt haar sport Olympisch en gaat ze zich misschien toeleggen op het winnen van een Olympische medaille.

Coban en Kiran

De voetballers Sinan Coban en Can Kiran maken de tafel compleet. Zij zijn vrienden, maar stonden zondag tegenover elkaar in de voetbalderby HVV'24-Terneuzen. Ze vertellen over hoe ze die wedstrijd beleefden en waarom het zo mooi is om zo'n derby te spelen.

De Derde Helft wordt iedere maandag op televisie uitgezonden bij Omroep Zeeland om 17.15 uur. Het programma wordt ieder uur herhaald.