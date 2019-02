Blessure Hoek-doelman De Jonghe lijkt mee te vallen (foto: Orange Pictures)

In de eerste helft van het duel met ONS Sneek lag De Jonghe al een paar keer op de grond met pijn. Bij het oppakken van een bal in het begin van de tweede helft ging het echt niet meer. De Jonghe werd vervangen door Rick Ottjes, normaal gesproken de keeper van Hoek 2. Hij zat op de bank omdat tweede doelman Vin Vercouteren ook geblesseerd is.

Komend weekend speelt Hoek geen wedstrijd. Dat is gunstig voor het herstel van de blessure van De Jonghe. Op 9 maart speelt Hoek een thuisduel tegen DVS'33 uit Ermelo, dat is de nummer vier in de Derde Divisie. Hoek staat derde en pakte afgelopen weekend een periodetitel.

