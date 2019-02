Trainerscarrousel Amateurvoetbal (foto: OZ)

Knop is bezig aan zijn tweede termijn bij de club in Stavenisse. Hij is er trainer sinds vorig seizoen. Van 2010 tot 2014 zwaaide hij ook de scepter bij de club die speelt in de 4e klasse B.

Stavenisse staat op dit moment tiende op de ranglijst.

