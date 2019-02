Duitser rijdt 400 kilometer om straatnaambordje uit Terneuzen te kopen

Schmidt wilde graag De Bakkerijstraat hebben omdat zijn familie vroeger in Terneuzen een bakkerij had. Voor veertig euro kreeg hij uit handen van burgemeester Jan Lonink het bordje overhandigd.

In totaal zijn er bijna tachtig straatnaamborden geveild. Die kwamen beschikbaar omdat alle straatnaamborden in Terneuzen vorig jaar vervangen zijn. Op de nieuwe borden staat nu ook een onderschrift. Er ontbraken wel een paar borden tijdens de veiling. Tijdens het vervangen zijn er ook borden kapot gegaan. Of ze zaten zo vast dat er een nieuw bord overheen is gehangen om de gevel niet te beschadigen.

In Terneuzen werden er straatnaambordjes geveild (foto: Omroep Zeeland)

Niet overal ophangen

De opbrengst van de veiling wil de wijkraad besteden aan iets 'moois' in de wijk. Het is overigens niet toegestaan om de gekochte straatnaamborden zichtbaar in de openbare ruimte op te hangen. Dat zou zorgen voor verwarring en een negatieve invloed op het straatbeeld. Tip: Zo'n bord past perfect in de schuur, café, toilet, tuin óf mancave.