Roemeense Ioana spreekt al aardig mondje Nederlands

Zo werkt de Roemeense Ioana Zamfirescu bij plasticfabriek Trinseo bij Hoek. Ze heeft veel Nederlandse collega's en volgt daarom Nederlandse les bij Taalkracht. Haar werkgever verplicht de lessen niet, maar betaalt ze wel. "Ik vind het fijner om in het Nederlands te communiceren met mijn collega's. Het is een moeilijke taal, dat wel." Zo vindt Ioana het bijvoorbeeld lastig wanneer ze 'de' of 'het' voor een woord moet gebruiken.

Het is leuk om via de cursisten verschillende culturen te leren kennen" Jorien Brugmans, docent

Toch gaat het Ioana goed af. In een jaar tijd spreekt ze al een aardig woordje Nederlands met haar collega's. Haar docent Jorien Brugmans is tevreden over de kunsten van haar leerling. "Het is zo mooi om te zien dat ze uiteindelijke volledige zinsconstructies maken en dat 'eureka-moment' hebben." Jorien geeft nu aan drie buitenlandse werknemers les. "Het is leuk om via de cursisten verschillende culturen te leren kennen."

En het leerlingenaantal groeit. Directeur Diana Bogaert heeft haar bedrijf in drie jaar tijd zien groeien naar 250 cursisten, waarvan er zeventig actief les volgen. Ze heeft tien mensen in dienst. "Zeeland trekt veel buitenlandse werknemers aan, kijk bijvoorbeeld naar chemiebedrijf Dow. Voor de medewerkers is het belangrijk dat ze Nederlands spreken om collega's te begrijpen maar ook om zich thuis te voelen in Zeeuws-Vlaanderen."

Nationaliteiten

Om een beeld te geven, bij Dow werken vijftig verschillende nationaliteiten. Vorig jaar nam het bedrijf driehonderd nieuwe werknemers aan, waarvan het overgrote deel uit het buitenland komt. Datzelfde aantal staat gepland voor 2019.

