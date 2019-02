Zeeland Wordt Wakker: taalles, straatnaambordjes en warm weer

Ioana uit Roemeniƫ krijgt Nederlandse les van docent Jorien (foto: Omroep Zeeland)

Taalles

Diana Bogaert gaf ooit Nederlandse les aan een buitenlandse collega van haar man. Dat sloeg aan, want het bleef niet bij één cursist. Door de toestroom van werknemers uit verschillende landen naar de Kanaalzone, loopt het storm bij haar taalbedrijf in Terneuzen. De 250ste deelnemer heeft zich onlangs ingeschreven.

In Terneuzen werden er straatnaambordjes geveild (foto: Omroep Zeeland)

Straatnaambordjes Terneuzen

Erik Schmidt uit Aken is op en neer vanuit zijn woonplaats gereden om een straatnaambordje uit Terneuzen te kopen. In de Zeeuws-Vlaamse stad werden gisteravond talloze straatnaamborden uit de binnenstad en de wijk Java geveild. Wat Schmidt uiteindelijk moest betalen voor zijn straatnaambordje: vier tientjes.

De Derde Helft van maandag 25 februari (foto: Omroep Zeeland)

De Derde Helft

Een paar maanden lang de ene na de andere nederlaag lijden. Het is GOES-trainer Rogier Veenstra niet in de koude kleren gaan zitten. 'Ik heb daar wel last van gehad ja', vertelt hij in de sporttalkshow De Derde Helft. Kitesurfster Annelous Lammerts en de voetballers Sinan Coban (HVV'24) en Can Kiran (Terneuzen) waren ook te gast in deze aflevering.

Een stilleven nabij Kleverskerke in het zonnetje (foto: Adrie Gideonse)

Weerbericht

Na een koude start, wordt het vanmiddag aan zee 16 graden en kan het in het oosten van de provincie 19 graden worden. Het is de hele dag zonnig en er waait een zwak windje vanuit het zuidoosten.

