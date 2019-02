Zeeuwse uienbedrijven hebben naar schatting 100 mensen naar huis gestuurd

Vijf Zeeuwse uienbedrijven hebben een deel van het personeel naar huis gestuurd. Door de hitte en droogte van vorig jaar is de uienoogst kleiner dan anders, en is er onvoldoende werk. Ook is een deel van de export weggevallen, doordat andere landen uien uit onder meer Nieuw-Zeeland en China halen, omdat die goedkoper zijn dan de Nederlandse uien.