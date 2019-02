Commercieel directeur vertrekt na problemen bij North Sea Port

Commercieel directeur Marjolein Warburg van Zeeland Seaports (foto: RPPC)

Warburg zat al sinds eind oktober ziek thuis. Ze trad begin 2017 in dienst bij Zeeland Seaports die inmiddels met de Gentse havens is gefuseerd tot North Sea Port. Voordat Warburg in Zeeland kwam werken, was ze jarenlang directeur van de RPPC, de Rotterdam Port Promotion Council.

Geen match

Marjolein Warburg heeft bijna twee jaar als commercieel directeur gewerkt in de Zeeuwse havens. Eerst nog bij Zeeland Seaports; na de havenfusie bij North Sea Port. "Samen zijn ze tot de conclusie gekomen dat er geen match is tussen Marjolein en het havenbedrijf", aldus een woordvoerder namens Warburg.

Ratjes

Een half jaar nadat ze bij het toenmalige Zeeland Seaports aan de slag ging, kwamen vermeende uitlatingen van Warburg in de publiciteit. Warburg zou bij een Vlissings offshorebedrijf haar eigen medewerkers onder meer hebben omschreven als 'ratjes', tegen wie interne onderzoeken liepen en die op de nominatie zouden staan om ontslagen te worden. Het offshorebedrijf trok over deze uitlatingen aan de bel bij Zeeland Seaports. Warburg zelf ontkende met klem dat ze haar eigen personeel van Seaports op deze manier bij een bedrijf had besproken.

Rel

De uitlatingen van Warburg leidden tot een rel binnen het toenmalige Zeeland Sea Port. De OR van het havenbedrijf diende een officiële klacht in tegen Warburg, en binnen het bedrijf werd een diepgaand onderzoek gestart naar mogelijke 'lekken' vanuit het bedrijf naar de media.

Alle bananen van Chiquita komen vanaf nu aan in containers (foto: Omroep Zeeland)

Gent

North Sea Port wil weinig toelichting geven op het vertrek. "We hebben in goed overleg besloten om de samenwerking te beëindigen. Wij geven geen inhoudelijk commentaar op individuele personeelszaken; nu dus ook niet", luidt het commentaar van Daan Schalck, één van de twee algemeen directeuren van North Sea Port.

Ook aan de Gentse kant van North Sea Port zijn er trouwens veranderingen. Peter Mortier, jarenlang de tweede man van de haven van Gent achter Daan Schalck, is met pensioen gegaan. Daarnaast verdwijnt ook aan de Gentse kant een commerciële man; manager Frederic de Vreeze vertrekt naar het Belgische vastgoedbedrijf Montea.

Containerkade

Voor North Sea Port hield Warburg zich onder meer bezig met de komst van een containerkade in Vlissingen-Oost, een lang gekoesterde wens in de Zeeuwse havenwereld. Een deal tussen de Kramer Group, Verbrugge en Kloosterboer liep echter op niets uit, en het plan voor een containerterminal voor binnenvaartschepen lijkt voorlopig weer in de ijskast te staan.

Lees ook: